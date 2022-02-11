AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'na tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi.

Sn Kılıçdaroğlu’nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor. — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 11, 2022

"Sayın Kılıçdaroğlu’nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor." dedi.

Kanunsuzluğu muhalefet zannetmenin bir siyasi partinin iflası anlamına geldiğini belirten Çelik, "Bir parti için muhalefet üretmek yetenek işidir. Muhalefet etmekle kanunsuzluğu birbirine karıştıran, siyasi akılla ve demokrasiyle kavgalıdır." ifadesini kullandı.