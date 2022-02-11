Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Çamlıca Camii'nin çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Koronavirüs süreci

Öncelikle ilgi ve alakanıza çok teşekkür ediyorum. Koronavirüs sürecini çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. Ben, iki Snovac üç de Biontech oldum. Bu aşıların tesiri ile de hamdolsun rahat bir şekilde ve kısa bir zamanda geçirmiş oldum. Yani 4-5 gün içerisinde aslında biz negatife döndük. Cuma ile birlikte halkımla bütünleşeyim istedim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Koronavirüs) Bu süreci çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. Ben 2 Sinovac, 3 de Biontech oldum. pic.twitter.com/GPhPMXKBzA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 11, 2022

"Çalışmaları evimde yürüttüm"

Pazartesi nasip olursa Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir seyahatim olacak. Şu an itibarıyla süreç içerisinde ne kırgınlık, ne yorgunluk, bitkinlik olmadı. Evimde de çalışmalarını uluslararası, ulusal hepsini aynı şekilde yürüttüm. Ankara'da arkadaşlarımla olamadım fakat İstanbul'dan Ankara'ya sürekli video konferansla olsa da irtibatı sürdürdük. Geçen hafta cumartesi günü Zonguldak'taki tünellerin açılışına yine buradan katıldım. Tabi muhteşem eser meydana geldi. Adına yakışır oldu, Teoman Duralı hocamız Allah rahmet eylesin bambaşka bir isimdi.

"Eşim henüz koronavirüsü atlatamadı"

Eşimin rahatsızlığı benden bir gün sonra başladı. Fakat henüz atlatamadı ve şu anda da bütün tedbirlere devam ediyor. Fakat rahatsızlığı inanıyorum ki pazartesi gününe kadar dua ediyorum inşallah atlatır. Çünkü seyahate birlikte gitmek gerekiyor. O beni yalnız bırakmaz. Muhakkak benle beraber olması lazım. Rabbim şifalar versin Ona da inşallah.

"Dünyadan kopuk bir siyaset veya liderlik olmaz"

Sürekli Ankara'dan gelen notlar var onları inceliyorum. Görüşmeler yaptığım ülkelerin liderleri ile ilgili yine notlar ve o ülkelerle ilgili gelen notlar. Malum şu anda bir Rusya-Ukrayna krizi var bununla ilgili attığımız adımlar var. Ukrayna ziyaretimizden sonra Türkiye'yi takip eden ülkeler var. Onlarla da görüşmeleri yürütmüş olduk. Libya'da gelişmeler var orayı da takip ediyoruz. Yine aynı şekilde Azerbaycan ile ilgili gelişmeler olumlu istikamette yürüyor. Bunlar zaten bizi mutlu ediyor. Dünyadan tabi kopuk bir siyaset veya liderlik olmaz. Dünyayı da yakından takip ediyoruz.

"Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz"

Bir değer taraftan da, Muhalefetin spekülatif, elektrik ve doğal gaz konusundaki spekülatif gayretlerini de boşa çıkarmak gerekiyor. Aslında tabi muhalefetin anlattığı, yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil. Televizyonlara baktığımız zaman Batı'da şu anda elektrik fiyatları doğalgaz fiyatları nerelerde bizde ise tamamıyla biz vatandaşımızı çok daha rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti yaptık. Her türlü indirimi uyguladık ve uygulamaya devam ediyoruz. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz.

Herşeyden önce dün akşam özel kalemden bizi arayan, bize mesajlarını gönderen 400'e yakın mesaj vardı. Onları şöyle bir gözden geçirdim büyük ihtimal hepsine döneceğim. Bunun yanında tabi dünya liderleri de aynı şekilde. Bu tabi aramızdaki ilişkilerin ne denli sağlam olduğunun göstergesi. Hepsinden çok daha anlamlısı bugün bu bin Hatmi şerifin indirilmiş olması, o da bizim için ayrı bir manevi hazdır manevi güçtür, Allah razı olsun.