Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve ötesinde hız kesmeden sürüyor.

İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da Eren Kış-22 Şehit Jandarma Er Fedai Efe Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Eren Kış Operasyonları kapsamında bugüne kadar 20 terörist etkisiz hale getirildi, 350 sığınak, depo ve barınak imha edildi.

1280 personel ile 82 operasyonel tim görev alıyor

Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1280 personel ile 82 operasyonel tim görev alıyor.

Ayrıca, Eren Kış-22 operasyonu kapsamında, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, operasyon birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulundu. Çetin, bölgede komandolara moral verdi.

Eren Kış operasyonlarıyla terör örgütüne büyük darbe

İçişleri Bakanlığını koordinesinde 07 Kasım 2021 tarihinde başlanılan Eren-Kış operasyonlarında bugüne kadar toplam 20 terörist etkisiz hale getirilirken, 350 sığınak, depo ve barınak imha edildi.

Operasyonlarda 2 uçaksavar, 14 füze, 6 roketatar, 1 havan, 2 bombaatar, 6 makineli tüfek, 66 uzun namlulu silah, 3 keskin nişancı tüfeği, 3 lav, 8 tabanca, 3 av tüfeği, 172 adet el bombası, 60 adet mayın, 366 adet fünye, 520 tüp, 1.665 kg patlayıcı, 28 dürbün, 27 telsiz ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.