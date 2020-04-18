Bu hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlandı. Yaklaşık 64 milyon kişi 48 saat süreyle evinde kalacak.

İkinci kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, günler öncesinden açıklandı. Böylece market ve pazar alışverişi hafta içine yayıldı.

48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması süresince temel ihtiyaçlar karşılanacak.

Evde kalanların ekmek, su, mutfak tüpü ihtiyaçları kapılarına kadar ulaştırılacak.

Görevliler için mesai sabahın erken saatlerinde başladı. Yasak kapsamında ekmek üreten yerler 24 saat kesintisiz 3 vardiya şeklinde çalışmalarını sürdürecek.

İlaç ve maske almak isteyenler de kısıtlama nedeniyle mağdur edilmeyecek.

Bugün 10.00-18.00 saatleri arasındaki nöbetçi eczane sayısı iki katına çıkartılacak.

Sokağa çıkamayacak olanlar, günlük gazetelerini de okuyabilecek. Gazeteler evlere servis edilecek.

Temel ihtiyaçlara yönelik iş yerleri ve kamu kurumları ile buralarda çalışanlar kısıtlamadan muaf olacak. Çalışanlar için toplu taşıma araçları, belirli saat aralıklarıyla hizmete devam edecek.

31 ilde saat 24'te başlayan kısıtlama, pazar gecesi aynı saatte sona erecek. Kısıtlamaya uymayanlara, 3 bin 150 lira idari para cezası kesilecek.