Yurt dışından getirilen bin 736 kişi 14 günlük karantina için farklı şehirlerde öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Daha önce yurt dışından gelen ve karantinaya alınan kişilerin tahliye işlemleri de devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın işaret ettiği büyük operasyonun başladığını bu sözlerle duyurdu. ilk grup Kuveyt ve Hollanda'dan yurda geldi. 59 ülkeden getirilecek 25 bin Türk vatandaşı 71 ilde hazırlanan öğrenci yurtlarında kalacak.

Bu kapsamda Hollanda'dan gelen Türk yolcular Çarşamba Havalimanı'na iniş yaptı. 349 kişi karantinaya alınmak üzere Tokat'taki öğrenci yurtlarına gönderildi.

Kuveyt'te çalışan 349 Türk işçiyi taşıyan uçak da Antalya Havalimanı’na indi. 349 Türk vatandaşından 274’ü Burdur’da, 75’i de Isparta'daki öğrenci yurtlarında 14 gün boyunca karantinada kalacaklar.

349 Türk vatandaşı da İngiltere'den uçakla Ankara getirildi. Vatandaşlardan 200'ü Kırşehir, 149'u ise Kırıkkale'de kontrol altında tutulacakları öğrenci yurtlarına götürüldü.

İngiltere'den kalkan uçakla gece saatlerinde Kütahya Zafer Havalimanı'na getirilen 167 kişilik bir başka grup ise yapılan sağlık kontrollerinin ardından Emine Gülbahar Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Tahliyeler gece boyunca devam etti.

Polonya'dan getirilen 212 kişi Ordu'da, Ukrayna'dan getirilen 310 Türk vatandaşından 130'u Trabzon'da, 150'si Yomra ilçesinde, 30'u da Rize'de karantinaya alındı.

Yurt dışından daha önce gelen kişilerin karantina sürelerinin dolması ile birlikte tahliye işlemleri de devam ediyor. .

3 Nisanda Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilen 343 kişi Trabzon ve Giresun'daki yurtlara yerleştirilmişti. 14 günlük sürenin ardından eve dönüş vakti geldi.

Son kez sağlık kontrolünden geçirilen 343 kişi otobüslerle memleketlerine gönderildi.