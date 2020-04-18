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Bakan Yardımcısı Kıran: 1765 vatandaşımızı yuvalarına kavuşturduk
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bugün 6 ülkede yurda dönüş için bekleyen 1765 Türk vatandaşının yuvalarına kavuşturulduğunu söyledi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün 6 ülkede yurda dönüş için bekleyen 1765 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
Kıran, "Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, sahadaki fedakar görevlilerimize ve THY'mize gönülden teşekkürler" dedi.
Bugün 6 ülkede yurda dönüş için için bekleyen 1765 vatandaşımızı yuvalarına kavuşturduk.
Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, sahadaki fedakar görevlilerimize ve #THY ‘mize gönülden teşekkürler.
Kuveyt
Hollanda
Polonya
İngiltere
Ukrayna
Kazakistan
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