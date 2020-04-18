Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün 6 ülkede yurda dönüş için bekleyen 1765 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Kıran, "Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, sahadaki fedakar görevlilerimize ve THY'mize gönülden teşekkürler" dedi.

Bugün 6 ülkede yurda dönüş için için bekleyen 1765 vatandaşımızı yuvalarına kavuşturduk.



Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, sahadaki fedakar görevlilerimize ve #THY ‘mize gönülden teşekkürler.



Kuveyt

Hollanda

Polonya

İngiltere

Ukrayna

Kazakistan