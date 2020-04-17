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Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Abe ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefonda görüştü.
Erdoğan ve Japonya Başbakanı Abe'nin telefon görüşmesinde koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 16:28
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