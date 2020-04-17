Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Virüs 38 gündür ülkemizde, tüm illerimizde. Tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun. Virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın. Sosyal mesafe, izolasyon kuralına uyun.

- Filyasyon çalışmalarını ilk vakadan beri uyguluyoruz. Filyasyon oranımız yüzde 97,5'e ulaştı. Filyasyon başarımızı sayısl olarak ölçebiliyoruz, fazladan tedbirlere karar verebiliyoruz. Sahada bu çalışmayı yoğun bir şekilde yürüten sağlık personelimiz bir yandan enfekte vakalara ulaşarak onların tespitini kolaylaştırıyor, bir yandan gözetim altında tutarak hastanelerimizde oluşacak yükü engelliyorlar.

- Vakalara erken müdahale stratejimizin en önemli unsurlarından. Sosyal güvenceye bakmaksızın tüm hastalarımıza ilacı ücretsiz ulaştırdık. Yoğun bakım ihtiyacı, erken tedaviye başlananlarda yüzde 4. Yaşlılarımızda erken tedavi ile çok iyi sonuçlar alıyoruz.

- Evde izolasyonun bazı somut sonuçlarını sizinle paylaşmak isterim. Önce 65 yaş üstü sonra da gençlerimize sokağa çıkma kısıtlaması getirdik. Bu kısıtlama sonrasında ileri yaşta pozitif vaka sayısında ileri azalma görüldü. 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasından önce vakaların yüzde 35'i 65 yaşından büyüktü. Kısıtlamadan sonra bu oran yüzde 18'e düştü.

- Hastanelerimizde sağlık personelimiz aynı hız ve gayretle görevlerini yerine getirmektedir. Hastanelerimiz üzerine gelen yükte yavaşlama var.

- Artan test sayıları neticesinde vaka sayısında artış devam ediyor ama artış hızı düştü. Ancak bu artış hızının düşmekte olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde plato olması şaşırtıcı olmayacak. İyileşen hasta sayımız yakında 10 binin üzerine çıkacak. Yatan hasta sayısı ile taburcu edilen hasta sayısı arasında denge oluşmuş durumda.

- Bugün sonucu çıkan 40 bin 270 test ile toplam test sayımız 558 bin 413. Toplam vaka sayımız 78 bin 413. 8 bin 631 kişi hastalığı yendi. Bugün iyileşen sayımız 1542. Bugün 126 hastamız hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1769 oldu.

- 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması görüşülmedi. Zannediyorum haftaya gündem olabilir.

- Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'nin vaka bildirimlerini takdir ediyor.

- (Ercüment Ovalı'nın paylaşımı) Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Türkiye'de ruhsatlı bir ilaç. Akciğer sorunlu hastalara uygulanan bir ilaç. COVID-19'la ilgili bu ilacın faydalı olduğuna dair klinik çalışmaların başladığını da biliyoruz. Biz üniversite ve kurumlara çağrıda bulunduk. İlgili merkeze de 23 Mart'ta aşı ve tedavi ile ilgili herhangi bir çalışmanız varsa bunu projelendirerek bize başvurun dedik. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. Biz bu topraklara aidiyet içinde olan, insanlığa faydalı çalışma yapan herkes bizim için kıymetlidir. Klinik araştırma için 23 Mart'ta bizim bu çağrımıza cevap verilebilirdi. İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir, sosyal medya üzerinde yapılmaz.

- Filyasyonu dünyada bu kadar çok yapan tek ülkeyiz, dünyaya da anlatacağız. Filyasyon başarımız yüzde 90'ların üzerinde.

- Tedavide herhangi bir sorunumuz yok, doluluk yüzde 60'ların altında. Yeni dalgalanma olmaması için vatandaşlarımız tedbirlerden vazgeçmemeli, biraz daha sabır. Vatandaşlarımız evde kalarak izolasyonu sürdürmeli.