Ankara'nın Mamak ilçesinde 2016 yılının Mayıs ayında yapımı tamamlanan merkeze Nobel Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ismi verildi.

Aziz Sancar Araştırma Merkezi, Türkiye'nin en kapsamlı kök hücre araştırma merkezi olma özelliğini taşıyor. Kök hücre üzerine üst düzeyde yetişmiş personeli ülkeye kazandırmayı da amaçlayan merkez, koronavirüsle mücadele kapsamında 'Covid-19 Tanı Merkezi'ne dönüştürüldü.

Aziz Sancar Araştırma Merkezi COVID-19 Tanı Merkezi olarak faaliyetine devam eden merkezde her gün 5 bine yakın koronavirüs testinin sonuçlandırıldığı belirtildi.

Aşı çalışmaları da merkezde yapılıyor

Merkezde birçok profesör ve sağlık çalışanı, gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Ayrıca koronavirüse karşı aşı çalışmalarının da merkezde yapıldığı ve salgınla ilgili gelişmelerin de izlenip değerlendirildiği kaydedildi.