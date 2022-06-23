Meclis'te 2022 yılı ek bütçe mesaisi vardı. 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alındı.

Teklifin sunuş konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptı.

Ekonomik göstergelerin olumlu yönde seyrettiğini dile getiren Nebati, ek bütçenin hane halkını desteleyecek şekilde oluşturulduğunun altını çizdi:

"2022 yılı ilk çeyreğinde toplam ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 148 artarak 6,5 milyon kişiye, turizm gelirleri ise yüzde 122 artarak 5,5 milyar dolara yükseldi. Önümüzdeki dönemde de salgın öncesi rakamların üzerine çıkacağız.

Ek bütçe hane halkını ve sosyal kesimleri destekleyen, ülkemizin büyüme potansiyeline katkı sağlayan yatırım alanlarını önceleyen, seçici ve dengeli bir şekilde oluşturulmuştur."

Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngördüklerini söyleyen Bakan Nebati, "Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz" diye konuştu.

880 milyar 474 milyon lira ödenek eklenmesi öngörülüyor

Kanun teklifiyle, genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 817 milyar 271 milyon 632 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 63 milyar 203 milyon 143 bin lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenecek.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan "personel giderleri" ve "sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri" ekonomik kodlarını içeren tertiplere, başlangıç ödeneklerinin yüzde 40,5'i oranında, "Cumhurbaşkanı ödeneği" ekonomik kodlu tertibe başlangıç ödeneğinin yüzde 20,2'si oranında ödenek eklemesi yapılacak. Bu kapsamda yapılan ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödenekleri ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Bütçe açığı tahmininin 78,3 milyar liraya gerilemesi hedefleniyor

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırılacak.

Ek bütçe ile oluşan yeni bütçe açığı tahmininin de 278 milyar liradan 78,3 milyar liraya gerilemesi hedeflendi.

Komisyondaki müzakerelerin ardından 2022 yılı ek bütçe teklifi kabul edildi. Teklif gelecek hafta Genel Kurul’un gündemine gelecek.