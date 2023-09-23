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Gündem
AA 23.09.2023 12:57

EGM'den kurusıkı silahlara ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan kurusıkı silahların kolaylıkla ateşli silaha dönüştürebileceği ve yasa dışı silah kullanımının arttığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

EGM'den kurusıkı silahlara ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığından yapılan açıklamada, kurusıkı silahlara ilişkin iş ve işlemlerin, 5729 sayılı kanun ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemizde ses ve gaz fişeği atabilen silahların veya yasa dışı silahların kullanımının veya yasa dışı silahlanmanın arttığına ilişkin ispat edilebilir somut veri bulunmamaktadır. Bahse konu silahların kolaylıkla ateşli silaha dönüştürebileceği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Üretilen silah bilgileri silinmeyecek şekilde kayda alınıyor

Söz konusu silahların üretiminden son kullanıcıya geçişine kadar tüm süreçlerin kayıt ve kontrol altına alındığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Resmi Gazete'de Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik'in yayımlanmasıyla 2 Mayıs 2008 tarihli Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 2019'da bu mevzuat değişikliğiyle ses ve gaz fişeği atabilen silahların monoblok yapıda, sabit ve kapalı namluyla, şarjör yuvalarının tabanca şarjörleriyle kullanılmasını engelleyecek şekilde, gövdeyle aynı malzemeden dolu bir şekilde üretilmesi kurala bağlanarak gerçek fişek atabilen niteliğe kolaylıkla dönüştürülmesi engellenmiştir."

Bu tür silahlarda merkezi kayıt sistemi üzerinden numara atlanmayacak ve mükerrer olmayacak şekilde seri numarası verilmesinin sağlandığı vurgulanan açıklamada, silahların bilgilerinin üretim aşamasında silinmeyecek şekilde kayda alındığı belirtildi.

Eski tip ses ve gaz fişeği atabilen silahlar imha ediliyor

Polis sorumluluk bölgesinde 12 ses ve gaz fişeği atabilen silah fabrikası/imalathanesi olduğu aktarılarak şöyle bilgi paylaşıldı:

"Bu fabrika/imalathanelerin yanı sıra bayilerde bulunan, yönetmelik değişikliği öncesi üretilmiş eski tip kolay dönüştürülebilir tüm ses ve gaz fişeği atabilen tabancalardan, yönetmelikte izin verilen süre içinde satışı yapılmayanların, en geç 21 Ağustos 2022'ye kadar imhasının sağlanması çalışmaları kapsamında, MKE'ye 210 bin 911 eski tip ses ve gaz fişeği atabilen silah teslim edilmiştir. 14 bin 938 eski tip ses ve gaz fişeği atabilen silahın ise imha süreci takip edilmektedir. Ayrıca ruhsatsız silah ve mermi bulundurulmasıyla ses ve gaz fişeği atabilen silahların dönüştürülmesi suçlarını işleyenlere verilecek cezalar hakkında mevzuat çalışmaları sürdürülmektedir."

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