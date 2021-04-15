Kimi "hakkınızda maske cezası uygulanmıştır" diye; kimi ise ücretsiz tablet dağıtımına başvurmak için link veriyor.

Telefona mesaj olarak gelen o linklere tıklayınca kişisel veriler dolandırıcıların eline geçiyor.

Dolandırıcıların kullandığı 'oltalama' denilen bu yönteme karşı Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı vatandaşları uyardı.

Dolandırıcılar cep telefonlarına "maske cezanız var" deyip link gönderdi

Son günlerde cep telefonlarına "Sayın vatandaşımız hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında 985 lira maske cezası uygulanmıştır" ifadeleri ile bağlantı linkinin yer aldığı mesaj gönderildiği tespit edildi.

SİBERAY'ın sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan mesajda "bağlantıdaki linke tıklamayın, resmi kaynakları takip edin" uyarısı yapıldı.

Dolandırıcıların Oltasına Düşmeyelim



Güvenilirliğinden emin olmadığımız bağlantılara tıklamayalım.



Güvenilir bilgi için resmi kaynakları takip edelim. #SİBERAY pic.twitter.com/T3cpHUbvXo — Siberay (@SiberayEGM) April 14, 2021

Tablet dağıtımını kullandılar

Dolandırıcılar, ücretsiz tablet dağıtımını da yöntem olarak hedef seçti.

Cep telefonlarına gönderdikleri "Ücretsiz tablet dağıtıma başvuru için tıklayınız" mesajı ile bazı kişilerin kişisel bilgilerine ulaşmayı başardı.

Milli Eğitim Bakanlığı bu mesaja karşı velileri sosyal medya üzerinden uyardı.

"Tablet dağıtımlarımızda resmi veriler üzerinden velilerimize doğrudan ulaşmaktayız" ifadeleri kullanıldı.