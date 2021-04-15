EGM ve MEB uyardı: Tuzağa düşmeyin, güvenli kaynakları takip edin
Dolandırıcıların, maske cezası ve ücretsiz tablet oyunuyla vatandaşların cep telefonlarındaki bilgilere ulaşmaya çalışması üzerine Emniyet Genel ve Milli Eğitim Bakanlığı uyarılarda bulundu: Tuzağa düşmeyin, güvenli kaynakları takip edin.
Kimi "hakkınızda maske cezası uygulanmıştır" diye; kimi ise ücretsiz tablet dağıtımına başvurmak için link veriyor.
Telefona mesaj olarak gelen o linklere tıklayınca kişisel veriler dolandırıcıların eline geçiyor.
Dolandırıcıların kullandığı 'oltalama' denilen bu yönteme karşı Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı vatandaşları uyardı.
Dolandırıcılar cep telefonlarına "maske cezanız var" deyip link gönderdi
Son günlerde cep telefonlarına "Sayın vatandaşımız hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında 985 lira maske cezası uygulanmıştır" ifadeleri ile bağlantı linkinin yer aldığı mesaj gönderildiği tespit edildi.
SİBERAY'ın sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan mesajda "bağlantıdaki linke tıklamayın, resmi kaynakları takip edin" uyarısı yapıldı.
Dolandırıcıların Oltasına Düşmeyelim— Siberay (@SiberayEGM) April 14, 2021
Güvenilirliğinden emin olmadığımız bağlantılara tıklamayalım.
Güvenilir bilgi için resmi kaynakları takip edelim. #SİBERAY pic.twitter.com/T3cpHUbvXo
Tablet dağıtımını kullandılar
Dolandırıcılar, ücretsiz tablet dağıtımını da yöntem olarak hedef seçti.
Cep telefonlarına gönderdikleri "Ücretsiz tablet dağıtıma başvuru için tıklayınız" mesajı ile bazı kişilerin kişisel bilgilerine ulaşmayı başardı.
Milli Eğitim Bakanlığı bu mesaja karşı velileri sosyal medya üzerinden uyardı.
"Tablet dağıtımlarımızda resmi veriler üzerinden velilerimize doğrudan ulaşmaktayız" ifadeleri kullanıldı.
UYARI— MEB (@tcmeb) April 15, 2021
Dolandırıcılık mağduru olmamak için “Millî Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız” şeklindeki mesaj linklerine giriş yapmayınız.
Tablet dağıtımlarımızda resmi veriler üzerinden velilerimize doğrudan ulaşmaktayız. pic.twitter.com/CsDfgMwDlp
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