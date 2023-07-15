Açık 25.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 15.07.2023 18:49

Eğitimde FETÖ ile mücadele: Yurt dışındaki okulları Maarif Vakfı aracılığıyla millileştiriliyor

FETÖ'nün en büyük gücü eğitim sektöründen geliyordu. Dini duyguları istismar edip, Türk bayrağını kullanarak yurt dışında binlerce okul açtılar. Ancak 15 Temmuz'dan sonra Maarif Vakfı'nın çalışmalarıyla, FETÖ okulları bir çok ülkede kapandı ve yerine milli eğitim yuvaları açıldı. TRT Haber, eğitim yapılanmasına karşı verilen mücadeleyi araştırdı.

okuma süresi
Okuma süresi

Türkiye'de özellikle 15 Temmuz sonrası Fetullahçı terör örgütüne ağır darbeler vuruldu. Hem yurt içinde, hem de yurt dışında örgütün tüm kaynakları kurutuldu.

FETÖ'nün elindeki en büyük güç olan eğitim alanındaki varlığı da zayıflatıldı.
Yurt dışındaki okulların kapatılması için Türkiye Maarif Vakfı devreye sokuldu.

Türkiye Maarif Vakfı'nın girişimleriyle, Afrika'dan Asya'ya 100 ülkede FETÖ'nün etkisi silinmeye çalışılıyor.

Maarif Vakfı'nın işletmiş olduğu okullarda 52 bin öğrenci eğitim görüyor

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, FETÖ'nün yurt dışındaki eğitim yapılanmasına karşı verilen mücadeleyi anlattı:

"Yurtdışındaki FETÖ iltisaklı eğitim kurumlarının bir çoğu ya kapatıldı Türkiye'de oldugu gibi, ya da millileştirilerek ilgili ülkelerin Milli Eğitim Bakanlıklarının kontrolü altına alındı. Ya üçüncü taraflara ilgili ülkenin güvendiği üçüncü taraflara devri sağlandı ya da Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi.

20 ülkede 200 küsür FETÖ  iltisaklı okulu devralarak, içeriğini değiştirerek Türkiye Maarif Vakfı Okulları olarak varlığını devam ettiriyor. Toplamda 400 küsür okulda Türkiye Maarif Vakfı'nın işletmiş olduğu 400 küsür okulda 52 bin öğrencimizle hizmet veriyoruz."

FETÖ okullarına ilgi azaldı

Bu çalışmalar, FETÖ okullarına olan ilgiyi de azalttı.

Özellikle Balkan halkının, çocuklarını FETÖ okullarına göndermek istemediklerini vurgulayan Akgün, "Oradaki özellikle Balkan halkı Türkiye'nin artan önemi ve Türkiye ile ilişkilerinin güçlenmesini istedikleri için artık çocuklarının çok fazla bu okullara göndermek istemiyorlar. Çünkü bu okullardan mezun olan çocukların diplomaları Türkiye'de kabul edilmiyor. Türkiye'de üniversite okuyamıyorlar, Türkiye'de iş kurmak istediklerinde yarın oturma vizesi alamıyorlar vesaire" dedi.

Örgüt kan kaybını önlemek içinse türlü yöntemlere başvuruyor.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün, "Bazıları da isim değiştirerek, şirket adı değiştirerek, Türkiye'nin bayrağını herhangi bir şekilde Türk okulu olduğunu gösterir sembollerden arındırılarak varlıklarını ticari kuruluşlar olarak devam ettirebiliyorlar" diye konuştu.

ETİKETLER
15 Temmuz Eğitim FETÖ
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Altun'dan '15 Temmuz' paylaşımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:41
Beyaz Saray'dan ABD genelinde sıcak hava uyarısı
20:44
Darbeciler, DEAŞ'ın sızdığı yalanı ile TRT’ye girdi
20:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik
19:00
Kuveyt Arap ülkeleri arasında obezitede ilk sırada yer alıyor
18:44
Gökçeada'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
18:43
Eski Yüreğir Kaymakamı dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı
Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'de orman yangını
FOTO FOKUS
Darbeciler, DEAŞ'ın sızdığı yalanı ile TRT’ye girdi
Darbeciler, DEAŞ'ın sızdığı yalanı ile TRT’ye girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ