15 Temmuz'da hainlere direnirken vuruldu: 7 yıldır o mermiyle yaşıyor

Musa ilhan, aracıyla seyir halindeyken 15 Temmuz darbe girişimini radyodan öğrendi.

Vatan savunması için sokağa çıktı. Korkusuz bir şekilde darbeci askerlerin karşısına dikildi ve kurşunların hedefi oldu.

Gazi İlhan, kalbinin altına isabet eden kurşunla yere yığıldı. Yardımına arkadaşları koştu. Ağır yaralanan İlhan, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hainlerin sıktığı kurşun hala vücudunda

4 gün yoğun bakımda kaldı. 2 ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu ancak cerrahi müdahale riskli olduğu için kurşun çıkarılamadı. 7 yıldır hainlerin sıktığı mermiyle yaşıyor.

15 Temmuz Gazisi Musa İlhan o gece yaşananları şu sözlerle anlattı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin lojistik destek merkezi var, Alibeyköy'de. Oraya bir takım askerlerin girdiğini gördük. Oraya girdik gayet normal, sorduk. Dediler ki yönetime el koyduk. Evinize gidin dendi. Tabii biz çok rahatız. Öyle bir şeyi kabullenmemiz mümkün değil. En yakın Afet Koordinasyon Merkezi vardı oraya. Oradan da niyetim köprüye gelmekti zaten. Girer girmez ateş açıldı. Ateş açılınca tabii bir geri kaçar gibi olduk. Beklemiyorduk çünkü. 'Hadi vuracaksan vur' dedim. Geliyorum. Müthiş bir ateş açılıyor ayaklarımıza doğru. Sonrasında vurulmuşuz zaten."

"Kurşun çıkartılamazsa inşallah cennetin anahtarı olur"

Gazi İlhan: Vurulduktan sonra biz belki bir 15-20 dakika yerde bir süreç var çünkü. O çok ağırdı. Yani yatıyorsunuz yerde sürekli bir kan akıyor vücudunuzdan. Arkadaşlar omzunuzda siper yapıyor kendisini. Ya bir yandan da kurşunların sürekli sağınızdan solunuza geçtiğinizi hissediyorsunuz."

Uyandığımızda ilk sorduğumuz soru cumhurbaşkanımız yaşıyor mu. Direkt bu soruyu sormuşum. Oradaki hemşire hanım dedi ki, cumhurbaşkanı yaşıyor. 'Allah seni korumuş' dedi. Böyle kalbinin iki santim altında kalmış, üç buçuk santim boyu. G3 mermisi. Hamdolsun böyle yaşıyoruz. İnşallah çıkartılamazsa eğer cennete götürecek bir nişanemiz olur. İnşallah bizim günahlarımıza kefaret olur. İnşallah cennet kapısının bir anahtarı olur diye düşünüyoruz.



Kamera: Sefa Bakış