Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz'un kilit noktalarından TÜRKSAT Gölbaşı Kampüsü'nü ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün kilit noktalarından biri olan TÜRKSAT Genel Müdürlüğü Gölbaşı Kampüsü'ne giderek, darbeci hainlerce bombalanan Çanak Anten ile yine o gece bombalanan ve sonrasında müze haline getirilen TÜRKSAT 15 Temmuz Müzesi’ni ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu sonrasında, Teleport Uplink Merkezi, E-Devlet Merkezi ve Uydu Frekans Merkezi'nde de incelemelerde bulundu. Uraloğlu, o gece şehit olan TÜRKSAT çalışanları Ali Karslı ile Ahmet Özsoy’u anmak için düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda dua etti.

Uraloğlu, şehit Ali Karslı'nın eşi Nilgün Karslı, oğulları Bedirhan Karslı, Osman Sefa Karslı ve Oğuzhan Karslı ile şehit Ahmet Özsoy'un eşi Yasemin Özsoy, oğulları Muhammet Özsoy ve Abdullah Özsoy'la bir araya gelerek sabır dileklerini iletti.

TÜRKSAT'ın Türkiye için önemine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz kalkışmasının en önemli hedeflerinden bir TÜRKSAT'tı. Korsan televizyon yayını yapmaya kalkan hainler bunda başarılı olamayınca TÜRKSAT'ı hedef aldılar. Ancak TÜRKSAT personeli bu girişime geçit vermedi ve bu sırada Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimizi şehit verdik. Onların bu direnişi sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizi meydanlara davet etti. Milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığı güçle bu hain kalkışmanın önüne geçti. Ahmet Özsoy ve Ali Karslı ile o gece vatanı ve milleti için gözünü bile kırpmadan dimdik durarak şehadete yürüyen bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."