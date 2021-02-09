Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 10:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege'de korkutan deprem
[Grafik: TRT Haber]
Ege Denizi Urla açıklarında saat 10.30'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre deprem 5,29 kilometre derinlikte kaydedildi.
Saat 10.30'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4,4 olarak açıklandı.
Merkez üssü Ege Denizi İzmir'in Urla açıkları olan deprem çevre illerde de hissedildi.
Etiketler: AFAD Deprem Ege Denizi Son Dakika
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