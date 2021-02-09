Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 10:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütünde çözülme sürüyor: 1 terörist daha teslim oldu
Güvenlik güçleri tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 1 terörist daha teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK üyesi bir terörist, ikna çalışmaları neticesinde örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan teröristin, 2017 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Böylece, 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olanların sayısı 22'ye yükseldi.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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