İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK üyesi bir terörist, ikna çalışmaları neticesinde örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristin, 2017 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Böylece, 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olanların sayısı 22'ye yükseldi.