Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 09:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sağlık Bakanlığı'ndan varyant virüs tedbirleri: Tek odalarda tutulacak
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rehberi güncellendi. Varyantlı (mutasyonlu) vakalar ve temaslılarının izolasyon süresi 10 güne çıkarıldı. Varyantlı vakalar tek odalarda tutulacak ve izolasyonları PCR testi sonucuna göre sonlandırılacak.
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