Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
FETÖ'nün sivil gizli yapılanmasına karşı, Balıkesir merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 13 zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, Adıyaman, Bursa, Kahramanmaraş, Manisa ve Mardin'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı.
Operasyonda 12 zanlıyı gözaltına alan ekiplerin diğer şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
Etiketler: FETÖ
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