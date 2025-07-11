Efkan Ala: Terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşik daha aşıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, bugüne kadar başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koydukları kararlı ve dirayetli irade, destek veren siyasi partilerin katkıları ve aziz milletin verdiği güç sayesinde bu önemli aşamaya gelindiğini belirtti.

Gelinen noktada sürecin hedeflendiği biçimde başarıyla sonuçlanması için her kesime büyük görev düştüğünü vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

Bölgemizde yaşanan gelişmeler dikkate alındığında, Türkiye’de 86 milyonun kardeşliğinin, huzurunun ve güvenliğinin temini için atılacak her adımın ne kadar kritik ve önemli olduğu son derece açıktır. Bugüne kadar büyük bir itina ve hassasiyetle yürütülen çalışmalar bundan sonra da aynı titizlikle sürdürülecektir. Terör prangasını çözmüş bir Türkiye, 86 milyonun ortak geleceğine doğru emin adımlarla yürüyecektir.