AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Londra'daki temaslarını sürdürüyor.

Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) Türk sivil toplum kuruluşları ve İngiltere Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) temsilcileriyle bir araya gelen Ala, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve iş adamlarının önerilerini, beklentilerini ve sıkıntılarını dinleyerek değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkilerin seyrini de ele aldıklarını aktaran Ala, İngiltere çapında örgütlenmiş UID temsilcileriyle de bir araya geldiklerini ifade etti.

Efkan Ala, UID'nin etkin şekilde yoluna nasıl devam edeceğine dair değerlendirmelerde bulunduklarını, UID temsilcilerinin İngiltere siyaseti ve toplumuna katkılarını beraber gözden geçirdiklerini anlattı.

Londra'da STK temsilcileriyle bir araya gelerek İngiltere’de yaşayan vatandaşlarımızın problemlerini dinledik, değerlendirmelerini ve çözüm önerilerini konuştuk. pic.twitter.com/2Dni5TPBEA — Efkan Âlâ (@efkanala) November 22, 2021

"Türkiye-İngiltere ilişkileri stratejik çerçeveye oturmuş durumdadır"

Ala, Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerle ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, İngiltere'nin Brexit'in ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını Türkiye ile imzaladığını anımsattı.

Bunun çok önemli bir karar olduğunun altını çizen Ala, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye ile İngiltere arasındaki karşılıklı ikili ilişkiler çok köklü geçmişe dayanmaktadır. Hakikaten stratejik bir çerçeveye oturmuş durumdadır. İngiltere Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldıktan sonra kabul etmek gerekir ki İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkiler daha sıklaştı, daha derinleşti, daha bir gelecek vadeder oldu ve ortak vizyon çerçevesinde, kazan-kazan prensibiyle devam ediyor. (İngiltere) Bizim önemli bir ticari partnerimizdir. Hatta ticaretimizin çok olumlu geliştiği ülkelerden birisidir. O bakımdan, şimdi anlaşmada ortaya konulan o başlıkların altının doldurulması çalışmaları devam ediyor. Burada onu da arkadaşlarımızla geniş bir çerçevede değerlendirdik."

Söz konusu anlaşmanın iş dünyasına önemli kazançlar sağladığını belirten Ala, bu anlaşmaya ilişkin alt başlıkların tamamlanmasının ilerleyen dönemde ihracatın daha da artmasını sağlayacağını söyledi.