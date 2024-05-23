Çok Bulutlu 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 23.05.2024 11:55

Edirne Gümrük Kapısı'nda 370 kilo esrar madde ele geçirildi

Edirne Gümrük Kapısı'nda Almanya'dan Türkiye'ye gelen bir araç içinde 370 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Edirne Gümrük Kapısı'nda 370 kilo esrar madde ele geçirildi

Dün Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personellerince Ticaret
Bakanlığı sistemlerinden yapılan analiz çalışmalarında Almanya'dan Türkiye'ye ithalat yüků
taşıyan bir araç riskli görülerek takibe alındı.

Söz konusu aracı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan araçta şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine dedektör köpek FÜGE ile taraması yapılan kontrollerde dedektör köpeğin işaretli bölgeye tepki vermesi üzerine araçta yapılan arama ve kontrollerde toplam 370 kilogram esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen uyușturucu maddelere ve eșya naklinde kullanılan araca el konuldu.

Sorușturma kapsamında 1 kiși gözaltına alındı.

ETİKETLER
Edirne Kaçakçılık Uyuşturucu
Sıradaki Haber
MSB: Reisi'nin helikopterini arama çalışmalarını herkes canlı olarak izledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:38
Hamas'tan "Refah" uyarısı: İnsani kriz derinleşiyor
12:38
Türkiye geri adım atmadı, sosyal ağ sağlayıcıları temsilci belirledi
12:32
8 yeni film vizyona girecek
12:33
Kırsal kalkınmaya 11,4 milyar liralık yatırım yapıldı
12:19
Çanakkale'de ormanlık alanlara giriş yasağı 1 Haziran'da başlayacak
12:15
Çanakkale Boğazı'nda arıza yapan tanker kurtarıldı
Yeni Delhi'de sıcak hava nedeniyle 5 günlük "kırmızı alarm" verildi
Yeni Delhi'de sıcak hava nedeniyle 5 günlük "kırmızı alarm" verildi
FOTO FOKUS
40 yıldır her gününü bir adada geçiriyor
40 yıldır her gününü bir adada geçiriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ