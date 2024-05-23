Edirne Gümrük Kapısı'nda 370 kilo esrar madde ele geçirildi

Dün Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personellerince Ticaret

Bakanlığı sistemlerinden yapılan analiz çalışmalarında Almanya'dan Türkiye'ye ithalat yüků

taşıyan bir araç riskli görülerek takibe alındı.

Söz konusu aracı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan araçta şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine dedektör köpek FÜGE ile taraması yapılan kontrollerde dedektör köpeğin işaretli bölgeye tepki vermesi üzerine araçta yapılan arama ve kontrollerde toplam 370 kilogram esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen uyușturucu maddelere ve eșya naklinde kullanılan araca el konuldu.

Sorușturma kapsamında 1 kiși gözaltına alındı.