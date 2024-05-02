Edanur'un ölümüne neden olan İBB ihmaline ilişkin soruşturma sürüyor

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evvelsi gün Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitti.

Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Edanur Gezer isimli kız çocuğunun buraya düştüğünü belirledi.

İstanbul Küçükçekmece'de İBB’nin açtığı çukura düşen 5 yaşındaki Edanur’un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



Detaylar TRT Haber'de. pic.twitter.com/rIb79ILykT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 2, 2024

İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan Edanur Gezer, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Bilirkişi heyeti görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Tunç, adli soruşturma başlatıldığını ve kusur tespiti için uzman bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini duyurdu.

"İstanbul Küçükçekmece ilçesi Menekşe Sahil Parkı içinde açıldığı tespit edilen ve içi su dolu olan çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur evladımızın ölümü bizleri derinden üzdü. Evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Olayın hemen ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Evladımızın hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma titizlikle yürütülecektir. "