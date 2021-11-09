Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, duruşmalarda sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan 'e-Duruşma'nın bugün itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başladığını belirtti.

Gül, "Bakanlık mühendislerimizce geliştirilen sistem sayesinde avukatlarımız 1400 hukuk mahkemesine bağlanabiliyor. Avukatlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Emek ve zaman tasarrufu sağlıyor

Yargı Reformu Strateji Belgesindeki dijital dönüşüm hedefleri kapsamında Adalet Bakanlığı mühendislerince yazılımı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve 15 Eylül 2020'de uygulanmaya başlanan e-duruşma, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasının yanı sıra avukatlar açısından da emek ve zaman tasarrufu sağlıyor.