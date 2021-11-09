Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 10:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Burs ve öğrenim kredisi başvuru süresi uzatıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve öğrenim kredisi başvurularının 10 Kasım Çarşamba saat 23.59'a kadar uzatıldığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Instagram hesabındaki canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Başvuruların geçen hafta cuma günü başladığını ve normalde dün gün sonu sona erdiğini hatırlatan Kasapoğlu, "Öğrenci arkadaşlarımızdan aldığım taleplerle bu süreyi yarın akşam 23.59'a kadar uzattık. Lütfen başvurularınızı yarın gece yarısına kadar tamamlayın. Kredi ve burs başvurularınız hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Öğrenciler, başvurularını yarın saat 23.59'a kadar "e-Devlet" üzerinden yapabilecek.
Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanlığı
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