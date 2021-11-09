Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 10:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan'ın Devlet Bayrak Günü'nü kutladı
Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Devlet Bayrak Günü'nü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.
Bakanlığın kutlama mesajında, "Ne mutlu ki, geçtiğimiz yıl azad edilen Karabağ’da üç renkli Azerbaycan bayrağı görkemle dalgalanıyor. Can Azerbaycan’ın Devlet Bayrak Günü kutlu olsun!" ifadeleri kullanıldı.
Ne mutlu ki, geçtiğimiz yıl azad edilen Karabağ’da üç renkli #Azerbaycan bayrağı görkemle dalgalanıyor.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 9, 2021
Can Azerbaycan’ın Devlet Bayrak Günü kutlu olsun! ????????????????@AzerbaijanMFA#TekMilletİkiDevlet pic.twitter.com/aLiRqN8Exp
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan
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