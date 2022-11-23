Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Yaşanan depremle ilgili siyasilerden de çok sayıda "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, depremden etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti, "Cenab-ı Hak ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da paylaşımında, "İlgili tüm kurumlarımız çalışmalarını yürütmektedir. Temennimiz can ve mal kaybının olmaması. Allah ülkemizi, milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ilgili tüm kurum ve ekiplerin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun, can kaybı yaşanmaması en büyük temennimiz" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Mevla hepimizi muhafaza eylesin" sözleriyle geçmiş olsun mesajını iletti, "Yaralılarımız ve kısmi hasar var ama can kaybının olmaması en büyük tesellimiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçmiş olsun mesajı paylaşanlar arasındaydı. "Bu deprem afetlere hazırlıklı olmanın önemini tekrar hatırlattı. Geçmiş olsun Türkiye" ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de "Duam ve dileğim inşallah bir can kaybı olmamıştır. Yüce Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü kötülükten ve doğal afetten korusun" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Tüm kurumlarımız ve ekiplerimiz sahadadır. Her türlü tedbir alınmakta ve çalışmalar yürütülmektedir" açıklamasını yaptı.