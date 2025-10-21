Açık 13.5ºC Ankara
Gündem
AA 21.10.2025 18:39

Duran'dan Özel'in açıklamalarına tepki: Saygısızlık, hadsizlik

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "CHP Genel Başkanı'nın 'sizi yargılayacağız' diyerek Sayın Cumhurbaşkanı'mızı kendince tehdit etmeye kalkması, aslında milletin iradesine yöneltilmiş bir saygısızlıktır, bir hadsizliktir" ifadesini kullandı.

Duran'dan Özel'in açıklamalarına tepki: Saygısızlık, hadsizlik

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Paylaşımında, "Siyaset, millete ve ülkeye hizmet etmenin yoludur, tehdit ve nefret diliyle millete rağmen yürütülen bir kavga değildir" ifadesini kullanan Duran, şunları kaydetti:

"Tehditle, öfkeyle, kinle siyaset yapılmaz, siyaset milletin gönlü kazanılarak yapılır. CHP Genel Başkanı'nın 'sizi yargılayacağız' diyerek Sayın Cumhurbaşkanı'mızı kendince tehdit etmeye kalkması, aslında milletin iradesine yöneltilmiş bir saygısızlıktır, bir hadsizliktir. Bu üslup, cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği devlet geleneğine de saldırıdır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletin oylarıyla seçilmiş bir liderdir ve hiçbir zaman darbecilere de darbe heveslilerine de vesayet odaklarına da boyun eğmemiştir. Biliyoruz ki bu ülkede nefret dili ve darbecilere özenilen üslup değil, asırlık projeleri hayata geçiren, bu millete sevdalı anlayış hep kazanmaktadır."

Burhanettin Duran CHP Recep Tayyip Erdoğan
