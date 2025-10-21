Bakan Yerlikaya: Trafik güvenliği adına caydırıcı önlemler almak hayati öneme sahip

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yerlikaya, soruları da yanıtladı.

Yerlikaya, 2030'da "sıfır kaza, sıfır can kaybı, sıfır acı" hedefini hatırlatarak, amaçlarının kazaları önlemek olduğunu belirtti.

Sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek zamanla güçlü bir trafik kültürü inşa etmek istediklerini vurgulayan Yerlikaya, "Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesi ve kökleşmesini sağlayan olmazsa olmaz. Bu şart. Trafik güvenliği adına sürücülerin kurallara uymalarını sağlamak, kural ihlallerini azaltmak için caydırıcı önlemler almak hayati öneme sahip. Dolayısıyla bunu sadece 'basit bir ceza sistemi' olarak görürsek haksızlık etmiş oluruz, caydırıcılığı tanımlarken. Güvenli yaşam kültürünü inşa eden bir mekanizma zorunluluğu olarak görüyoruz bunu." dedi.

Kurallara riayet etme, bu kuralların kültür haline gelmesi noktasında medyaya çok şey düştüğünü dile getiren Yerlikaya, "Medya ve sosyal medya bizim en büyük eğitim aracımız. Bu doğru bir özle, doğru bir ruhla, doğru bir iklimle, doğru bir dille anlatılır, yansıtılırsa inanın biz az zamanda çok iş yaparız." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, "cezalar affedilir, indirilir" algısına yönelik bir soru üzerine, "Caydırıcılığın düşmanı aftır. Birbirleriyle zıt kutuplardır. Af olduğu zaman caydırıcılıktan, caydırıcılık olmadığı zaman da yapmış olduğumuz sunumların tamamını, kuralların tamamını bırakmamız lazım. Kişisel olarak kanaatim ve Bakan olarak da düşüncem bu." cevabını verdi.

Söz konusu kanun teklifinin, AK Parti Grubu'nun kanun teklifi olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Benim teklifim değil. AK Parti Grubumuzun 36 maddelik kanun teklifi. Bu kanun, çıktığı zaman 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek." diye konuştu.

"Sen benim kim olduğumu biliyor musun? nobranlığını kolay kolay kimse yapamayacak"

Bakan Yerlikaya, sosyal medyada "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" şeklinde videoların görüldüğünün hatırlatılması ve buna benzer durumlara ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Yaka kamerasıyla biz bu işi bitirdik. Yaka kamerasını biz bu süreci başlatmadan önce dedik ki 'Arkadaşlar bize kamera lazım.' Dünyada bu işi en iyi yapan ilk 5 yeri inceledik. Kameranın uygulandığı yer ve uygulanmadığı yer arasında ciddi fark var. Dolayısıyla 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' nobranlığını kolay kolay kimse yapamayacak."

"Gereği Yapıldı" aplikasyonuna ilişkin bilgilendirmede bulunan Yerlikaya, uygulamanın patentinin alındığını ifade etti.

Yerlikaya, uygulamanın "asayiş" ve "trafik" bölümlerinden oluşacağını belirterek, vatandaşların, kural ihlali gördüklerinde video çekip uygulama üzerinden gönderebileceğini ve ihbarı yapana da "gereği yapıldı" şeklinde bir geri bildirimin gönderileceğini ve bununla ilgili basın toplantısı düzenleyeceklerini bildirdi.

Hız sınırı levhalarıyla ilgili düzenlemeye ilişkin soru üzerine Yerlikaya, bu konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile komisyon kurduklarını ve toplantılar yaptıklarını anımsatarak, ekiplerce 15 bin kilometrelik yolda levhaların incelendiğini, 19 bin 61 levhanın söküldüğünü ve 875 de "hız sınırlaması sonu" levhasının eklendiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDS) de masaya yatırılması gerektiğine dikkati çekerek, "İfrat, tefrit yapmadan. Burası doğru bir seçim mi? Bunun tanımlamasını, hangi saat aralığında çalıştırdığı... Mesela 24 saat boyunca mı çalışacak? Yoksa en çok kazanın olduğu pik saatlerde mi çalışacak?" dedi.