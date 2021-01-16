Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından her yıl tüm dünyadan uluslararası öğrencilere sunulan Türkiye Bursları için 2021 başvuruları 10 Ocak’ta başladı. Türkiye Bursları 2021 yılı başvuruları, 20 Şubat tarihine kadar alınacak.

Başvurular, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim almak isteyen adaylara açık olacak.

Yüzlerce ülkeden öğrencilere Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinin kapılarını açan burslara, " www.turkiyeburslari.gov.tr " adresinden başvurulabilecek.

Dünyanın en kapsamlı burs programı

Türkiye Bursları, üniversite bölüm yerleştirmesi, aylık burs, üniversite harcı, sağlık sigortası, yurt, barınma, ücretsiz mesleki ve akademi programlar ve gidiş-dönüş uçak bileti imkanlarıyla dünyanın en kapsamlı burs programı olarak öne çıkıyor.

Türkiye Burslarına 2020'de 172 ülkeden alınan 156 bin başvuru, Türkiye'nin uluslararası eğitimde cazibe merkezi haline geldiğine işaret ediyor.

YTB Başkanı Eren: Programa talep her geçen gün artıyor

[YTB Başkanı Abdullah Eren ]

YTB Başkanı Abdullah Eren, "Büyük Öğrenci Projesi" olarak 1992'de başlatılan ve 2012'de YTB'nin koordinasyonuyla "Türkiye Bursları" markasıyla dünyaya açılan Türkiye’nin resmi uluslararası öğrenci burs programına talebin her yıl arttığını, bu yıl da programa yoğun ilgi beklediklerini söyledi.

"2012'de 42 bin başvuru alan Türkiye Bursları programı, 2019’da dünyanın 167 ülkesinden 145 bin 700;2020 yılında da Pandemi şartlarına rağmen 172 ülkeden 156 bin başvuruyla rekorbaşvurular aldı. Türkiye Bursları'na olan bu ilgi bizleri mutlu ediyor. Bizler de her yıl giderek artan bu ilgi ve talebe karşılık olarak burs imkanlarımızı arttırmaya ve geliştirmeye çalışıyoruz."

"Dünyanın en kapsamlı burs programı"

Türkiye Bursları’nın dünyanın en kapsamlı burs programı olması hasebiyle diğer ülke burslarından ayrıldığını söyleyen Abdullah Eren, ‘‘Türkiye Bursları; üniversite bölüm yerleştirmesi, aylık burs, üniversite harcı, sağlık sigortası, yurt-barınma, mesleki ve akademik programlar ile gidiş-dönüş uçak bileti gibi imkânlarıyla dünyanın en kapsamlı burs programı olarak öne çıkıyor.’’ dedi.

YTB Başkanı Abdullah Eren, son olarak Türkiye Bursları ile öğrenim gören adayların mezuniyetten sonra ülkelerinde önemli görevler üstlendiğine ve bu öğrencilerin adeta gönüllü birer Türkiye elçisi olarak ülkeler arasındaki ilişkilere katkı sunarken; küresel çaptaki sorunların çözümüne ilişkin de önemli gayretler ortaya koyduklarını sözlerine ekledi.

Başarılı mezunları ile dikkat çeken Türkiye Bursları ile ülkemizde öğrenim gören isimlerden biri olan Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur geçtiğimiz günlerde ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapmış; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilirken, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile bir araya gelmiş YTB Başkanı Abdullah Eren’i de ziyaret etmişti.