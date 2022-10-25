İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından İslam'ın, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde verdiği konserde yaptığı konuşmaya ilişkin video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İngiliz Müslümanlarına ve Birleşik Krallık'taki Cambridge Camisi'nin inşasına verdiği olağanüstü cömert destek için teşekkür eden İslam şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna ve Rusya arasındaki tıkanıklıkları açma yönündeki harika çalışmalarınızı takdir ediyorum. Ana vatanım Kıbrıs için de barışçıl bir çözüm bulmaktan vazgeçmemenizi rica ediyorum. Ve inşallah herkesin kutsal topraklarda barış içinde yaşayabilmesi için Filistin'in özgürlüğüne kıymetli desteğinizi devam ettirmenizi istirham ediyorum."

Dünyaca ünlü müzisyen Yusuf İslam, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’a Rusya-Ukrayna arasındaki tıkanıklıkları aşma girişimleri, Kıbrıs meselesine barışçıl çözüm çabaları ile Filistin davasına ve dünya müslümanlarına destekleri için teşekkür etti. pic.twitter.com/60apK78smZ — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 25, 2022

Erdoğan, İslam'ın konserini izledi

Cat Stevens ismiyle yaptığı albümlerle 1960 ve 1970'li yıllara damga vuran, 1977'de Müslüman olmayı seçen ve "Yusuf İslam" adını alan İngiliz sanatçı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verdi.

Konserde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

[Fotoğraf: AA]

İngiliz müzisyen, şarkı aralarında davetlilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Konserde birçok unutulmaz eserini seslendiren İngiliz müzisyen Yusuf İslam, bir saatten fazla sahnede kaldı.

{ilgili-galeri-}

Yusuf İslam, Erdoğan'a gitarını hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan günün anısına Yusuf İslam’a vazo hediye ederken, eşi Emine Erdoğan ise kendisine çiçek takdiminde bulundu.

Yusuf İslam ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çaldığı gitarı hediye etti.

[Fotoğraf: AA]

Konser Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yusuf İslam ve ailesinin yer aldığı hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.