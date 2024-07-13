Dünyaca ünlü isimler TRT 12 Punto'da buluştu

TRT 12 Punto ile sinema sektörünün kalbi İstanbul’da atmaya devam ediyor. Dünya sinemasının önde gelen isimleri TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyonda bir araya geldi.
Mehmet Zahid Sobacı, TRT 12 Punto’nun sinema endüstrisinin yakından tanıdığı bir markaya dönüştüğünü belirtti.
Sobacı, TRT’nin sinemaya yaptığı yatırımlar sonucunda, dünyadaki pek çok prestijli film festivalinden ödüllerle döndüğünü de vurguladı.
Geçtiğimiz sene 12 Punto'dan Uluslararası Ortak Yapım Ödülünü alan "Green Border"ın Venedik Film Festivali'nden 7 ödülle döndüğünün altını çizen Sobacı, şöyle devam etti:
"Bir önceki yıl, TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" hem Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü'nü alarak hem de Oscar Ödüllerinde 3 dalda yarışarak bizleri gururlandırdı. Bununla beraber, son 5 yılda 6 ortak yapımımız Cannes Film Festivalinde yarıştı. Toplamda ise son üç yılda 57 ortak yapım sinema filmimizin ulusal ve uluslararası festivallerde 274 ödüle layık görülmesi, dünya kültür çeşitliliğine yaptığımız katkının ispatı niteliğindedir."
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT 12 Punto kapsamında Filistin’e özel yer ayrıldığının da altını çizdi.
Feriye’deki Resepsiyona katılan isimler arasında Oscar ödüllü yönetmen Pawel Pawlikowski, Hollywood yıldızı Ghassan Massoud, Oscar ödüllü yapımcı Cat Villiers; Filistinli yönetmenler Kamal Aljafari, Mai Masri, Maha Haj, Saraybosna Film Festivali Resmi Seçki Başkanı Elma Tataragic, Karadağ Film Merkezi Direktörü Aleksandra Bozovic, Rotterdam Film Festivali Hubert Bals Fonu Başkanı Tamara Tatishvili de yer aldı.
Mehmet Zahid Sobacı sinema endüstrisinin ünlü isimleri ile yakından ilgilendi. Yayıncılık ve sinema sektörü ile ilgili sohbet etti. Program sonunda TRT 12 Punto’ya katılan isimlerle aile fotoğrafı da çekildi.