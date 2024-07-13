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Gündem
TRT Haber 13.07.2024 12:39

Dünyaca ünlü isimler TRT 12 Punto'da buluştu

Türkiye’nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu olan "TRT 12 Punto", dünya sinemasının önde gelen isimlerini İstanbul’da buluşturdu. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT 12 Punto'nun geçen altı yılda uluslararası film endüstrisi için çok önemli bir referans noktası haline geldiğini söyledi.

TRT 12 Punto ile sinema sektörünün kalbi İstanbul’da atmaya devam ediyor. Dünya sinemasının önde gelen isimleri TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyonda bir araya geldi.

Mehmet Zahid Sobacı, TRT 12 Punto’nun sinema endüstrisinin yakından tanıdığı bir markaya dönüştüğünü belirtti. 

12 Punto’nun, geçen altı yılda uluslararası film endüstrisi için çok önemli bir referans noktası haline geldiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Biz 12 Punto’yla hem sektöre yeni isimler, güçlü eserler kazandırarak sinemanın geleceğini zenginleştiriyor hem de kültürel çeşitliliğin hâkim olduğu bir ortama katkı sunuyoruz."
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı

Sobacı, TRT’nin sinemaya yaptığı yatırımlar sonucunda, dünyadaki pek çok prestijli film festivalinden ödüllerle döndüğünü de vurguladı.

Dünyaca ünlü isimler TRT 12 Punto'da buluştu

"57 ortak yapım sinema filmimiz 274 ödüle layık görüldü"

Geçtiğimiz sene 12 Punto'dan Uluslararası Ortak Yapım Ödülünü alan "Green Border"ın Venedik Film Festivali'nden 7 ödülle döndüğünün altını çizen Sobacı, şöyle devam etti:

"Bir önceki yıl, TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" hem Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü'nü alarak hem de Oscar Ödüllerinde 3 dalda yarışarak bizleri gururlandırdı. Bununla beraber, son 5 yılda 6 ortak yapımımız Cannes Film Festivalinde yarıştı. Toplamda ise son üç yılda 57 ortak yapım sinema filmimizin ulusal ve uluslararası festivallerde 274 ödüle layık görülmesi, dünya kültür çeşitliliğine yaptığımız katkının ispatı niteliğindedir."

Dünyaca ünlü isimler TRT 12 Punto'da buluştu

Filistin'e özel yer ayrıldı

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT 12 Punto kapsamında Filistin’e özel yer ayrıldığının da altını çizdi.

Bu yıl, Filistin’deki soykırıma karşı farkındalık ve dayanışma ortamı oluşturmak için Filistin filmlerine ve Filistinli sinemacılara yer verdik. Filistin sinemasının önemli filmlerini 'filistin Sineması Özel Gösterimleri' bölümünde izleyicilerimizle buluşturduk.
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı

Feriye’deki Resepsiyona katılan isimler arasında Oscar ödüllü yönetmen Pawel Pawlikowski, Hollywood yıldızı Ghassan Massoud, Oscar ödüllü yapımcı Cat Villiers; Filistinli yönetmenler Kamal Aljafari,  Mai Masri, Maha Haj, Saraybosna Film Festivali Resmi Seçki Başkanı Elma Tataragic, Karadağ Film Merkezi Direktörü Aleksandra Bozovic, Rotterdam Film Festivali Hubert Bals Fonu Başkanı Tamara Tatishvili de yer aldı. 

Dünyaca ünlü isimler TRT 12 Punto'da buluştu

Mehmet Zahid Sobacı sinema endüstrisinin ünlü isimleri ile yakından ilgilendi. Yayıncılık ve sinema sektörü ile ilgili sohbet etti. Program sonunda TRT 12 Punto’ya katılan isimlerle aile fotoğrafı da çekildi.

ETİKETLER
TRT Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı
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