Sosyal medya uygulamaları üzerinden yapılan dolandırıcılıkta kullanılan yöntemlerden biri de sanal numaralar...

İnternetteki birçok işlemde mutlaka bir iletişim adresi ve telefon numarası şartı aranıyor.

Bazı dolandırıcılar ise kimliğini saklamak ve izlerini kaybettirmek için sanal numaralarla hesap açıyor.

"Ücretsiz sanal numara dağıtıyorlar"

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, sanal numaralar ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Eğer bu gün herhangi bir GSM operatörüne gidip, ben bir tane telefon kartı almak istiyorum, dendiğinde sizden kimliğiniz talep edilecek ve bu şekilde de o hattın size ait olduğu belli olacak. Ama bunu fark eden yurt dışındaki birçok site ki Türkiye'de de birkaç tane site var. Bunlar ücretsiz sanal numaralar dağıtıyorlar."

Bu sanal telefon numaraları, suç amaçlı da kullanılabiliyor. Bunlardan biri; siber zorbalık, diğeri ise dolandırıcılık.

Uzman Osman Demircan, "Vatandaş olarak bu tarz numaraları takip etmemiz neredeyse imkansız. Çünkü bunun için bir teknik altyapıya ve hukuki sürece ihtiyaç var. Bu tarz numaraların sağlayıcıları genellile yurt dışı olduğu için o numaranın sahibinin bulunması gerçekten çok uzun bir süreç" dedi.

Vatandaş bir sanal numaradan etkileşim aldığında ne yapmalı?

Uzman Demircan, "Farklı bir numaradan yani başında +90'ın dışında, +44'ler, 33'ler, 31'ler ya da benzeri daha önce hiç tanımadığınız ülke kodlarının olduğu ve içerisinde tehdit barındıran mesajlar eğer sizin telefonunuza da gelirse yapabileceğiniz en mantıklı şey savcılığa başvurmak" diye konuştu.