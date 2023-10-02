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Gündem
AA 02.10.2023 10:10

Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi

4 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM'de.

Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 4 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Gelen fezlekeler arasında Beştaş ve Buldan'ın yanı sıra Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın dosyaları da bulunuyor.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

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