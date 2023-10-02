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Gündem
AA 02.10.2023 09:55

Dağlıca saldırısının planlayıcısı Müzdelif Taşkın etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Suriye genel asayiş sorumlusu, 2007'deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı Müzdelif Taşkın'ı, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

Dağlıca saldırısının planlayıcısı Müzdelif Taşkın etkisiz hale getirildi

MİT, 2007’de Dağlıca Köyündeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ne bağlı Komando Taburuna yönelik ağır silahlarla düzenlenen 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin ise yaralandığı saldırının planlayıcısı Aslan Çele kod Müzdelif Taşkın'ın Kamışlı-Amude karayolu üzerinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Geçmişte Türkiye’de PKK adına güvenlik güçlerimize yönelik çok sayıda eylemde yer alan Müzdelif Taşkın, son olarak PKK/YPG adına Suriye Asayiş Genel Sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi.

PKK kırsal kadrolarına 1988 yılında katılan Aslan Çele kod Müzdelif Taşkın, geçmişten bu yana örgüt adına yaptığı eylemler nedeniyle MİT’in hedef listesine dahil edildi. MİT, Müzdelif Taşkın'ın Irak’tan Suriye’ye geçtiğini tespit etmesinin ardından operasyon için hazırlıklara başladı.

MİT, saha ajanlarına, Müzdelif Taşkın'ın an be an takip etmeleri için talimat verdi. Alınan talimatlar kapsamında Müzdelif Taşkın'a yönelik yapılan takibin raporları saha ajanları tarafından günlük olarak paylaşıldı.

MİT tarafından hedefe ilişkin hazırlanan raporlar doğrultusunda operasyon kararı alındı. Operasyon için uygun zamanın gelmesiyle birlikte MİT, Suriye/Kamışlı’da yaptığı operasyonla Aslan Çele kod Müzdelif Taşkın'ı etkisiz hale getirdi.

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