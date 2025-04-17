Doktorlardan, Önder açıklaması: Genel durumu düne göre iyi

Aort damarındaki yırtık nedeniyle ameliyata alınan ve yaklaşık 12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni açıklama yapıldı.

Hastane başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi yaptığı açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder, genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız. Genel durumu düne göre daha iyi, hastamız tedaviye olumlu yanıt veriyor" dedi.