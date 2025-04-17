Açık 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 17.04.2025 11:38

Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenlerin yakınları TBMM'ye davet edilecek

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Grand Kartal Otel'deki yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarını Meclis'e davet edecek.

Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenlerin yakınları TBMM'ye davet edilecek

TBMM Genel Kurulunun 29 Ocak'taki birleşiminde, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'un başkanlığını yaptığı Komisyon, bugüne kadar yaptığı toplantılarda bazı bakanlıkların ve kurumların yetkililerini, akademisyenleri dinledi.

Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yetkilileri komisyonun dünkü toplantısında sunum yaptı.

Komisyon Başkanı Altınok, yaşanılan acıyı paylaştıklarını, hayatını kaybedenlerin yakınlarının komisyona davet edileceğini bildirdi.

Grand Kartal Otel'deki yangında yaşamını yitirenlerin yakınlarının, gelecek hafta gerçekleştirecek komisyon toplantısına katılması bekleniyor.

ETİKETLER
TBMM Yangın
Sıradaki Haber
MSB kaynakları: Yunanistan'ın deniz yetki alanları planlaması uluslararası hukuka aykırıdır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:26
Güney Kore, yapay zeka tabanlı radar teknolojisini test etti
12:27
Doktorlardan, Önder açıklaması: Genel durumu düne göre iyi
12:28
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 32 Filistinli hayatını kaybetti
12:05
Trump: 2024 kampanyasındaki suikast girişimlerine dair net bilgilendirilmedim
12:06
Bakanı Ersoy: Göbeklitepe markalaşması gereken ürünlerimizin başında geliyor
12:02
İsrail hapishanelerindeki Filistinliler, "akıl almaz" işkenceler görüyor
AFAD'ın ödüllü arama kurtarma köpeği: "Çıtır"
AFAD'ın ödüllü arama kurtarma köpeği: "Çıtır"
FOTO FOKUS
Beyoğlu'nda kapkaç anları kameraya böyle yansıdı
Beyoğlu'nda kapkaç anları kameraya böyle yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ