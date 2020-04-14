Twitter’dan paylaşım yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, koronavirüs tedbirleri kapsamında sürecin asgari mağduriyetlerle yürütülmesine dair çalışmalara ek olarak eğitim ve öğretimin niteliğine yönelik de kararlar aldıklarını belirtti.

2-Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile doktora mezunlarımızın yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES’e girme şartı artık aranmayacak. — M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) April 14, 2020

Saraç, “Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile doktora mezunlarımızın yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES’e girme şartı artık aranmayacak” dedi.

"Doktoralı insan kaynağı artacak"

Bu kararın doktoralı insan kaynağı niteliğine de katkı sağlayacağını vurgulayan Saraç, “Bilindiği üzere YÖK olarak son dönemde "YÖK 100/2000 Doktora Projesi" gibi projeler ile doktoralı insan kaynağını artırmaya yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Bu değişiklik doktoralı insan kaynağındaki niteliğe de katkı sağlayacaktır. Hayırlı olsun…” ifadelerini kullandı.

Yeni düzenleme ile zaten doktorasını tamamlamış bir kişiden tekrar yeni bir ALES isteyerek, bekletmenin önüne geçildi. Yani doktora mezunlarının farklı bir alanda tekrar yüksek lisans veya doktora yapmak istediklerinde yeniden ALES'e girmelerine gerek kalmayacak.

Karar ilk kez yüksek lisans yapacakları kapsamıyor, ikinci kez yüksek lisans ve doktora yapanlara yönelik olacak.