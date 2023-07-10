Doğu Karadeniz'de sel riski sürüyor: Yağışlar bu gece yarısına kadar sürecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sağanak sonrasında oluşan selden etkilenen Bartın'da incelemelerine devam ediyor.

Tersane Caddesi'nde iş yerlerini su basan esnafı ziyaret eden Tunç ve Yerlikaya, bölgedeki vatandaşlarla da görüştü.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Tunç ve Yerlikaya, tahliye ile hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

[Fotoğraf: AA]

"Can kaybımız ve yaralanan vatandaşımız yok"

Bakan Yerlikaya yaşanan selde hayatını kaybeden ya da yaralanan kimsenin olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"İlk anından itibaren süratle bu aşırı yağışlardan etkilenen bölgelere geldik. Bakanlarımızla istişare halindeydik, her birimizin görev alanları olmak üzere sel olan illerimizle ilgili ortak hareket ettik. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları vatandaşlarımızın yanındaydık. Bartın'da 137'ye yakın vatandaşımızı helikopterlerle kurtardık. Can kaybımız ve yaralanan vatandaşımız yok. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor."

[Bartın'da sel]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İlk andan itibaren devletimizin tüm kurum ve kuruluşları vatandaşlarımızın yanındaydı. Can kaybımız yok, yaralanan bir vatandaşımız yok.https://t.co/R7OrWBkj4O pic.twitter.com/3CXEghfMVl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 10, 2023

4 kentte sel riski devam ediyor

Yerlikaya, 4 kentte sel riskinin sürdüğünü belirterek vatandaşları uyardı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü AFAD'la birlikte son derece uyumlu çalışıyor ve tahminleri büyük oranda tutuyor. Vatandaşlarımız da uyarılar ışığında tedbirli olsun. Doğu Karadeniz'de sel riski sürüyor. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvinli hemşehrilerimize sesleniyorum, saatte 100 kilometreye yağış düşmesi bekleniyor. Yağışlar bu gece yarısına kadar sürecek. Biz tedbirlerimizi aldık ama her vatandaşımız da kendi tedbirlerini alsın, meteorolojik uyarılara duyarlı olsun. Bartınımız başta olmak üzere kuvvetli yağıştan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum."

[Fotoğraf: AA]

"Çok daha ağır bir sonuçla karşı karşıya kalabilirdik, barajlarımızın faydasını gördük"

Selden etkilenen bölgelerde barajların daha fazla zararın önüne geçmesini engellediğini belirten Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Şükür can kaybı ya da yaralanan yok. Taşkınlar sebebiyle maddi hasarlar oldu. Maddi hasarların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bartınımızda şiddetli yağıştan bütün ilçelerimiz etkilendi. Acil ödenek yardımlarıyla hasarlar giderilmeye devam ediyor. Bugün çok daha ağır bir sonuçla karşı karşıya kalabilirdik, barajlarımızın faydasını burada görmüş olduk. Bartın’da 260 köyün 155’inde hasar var. Zonguldak Çaycuma ve Devrek’te de hasar var.ilk etapta temizlik çalışmaları devam ediyor. Komşu illerimizde de hasarlar mevcut. Bakanımızla birlikte oraları da ziyaret edeceğiz. Bugün havanın açılmış olması temizlik çalışmalarının süratle giderilmiş olacak. Tarım hasarlarımız da var, onlar da endişe etmesin. Onların zararları karşılanacak. Çalışmalara katılan tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum."