Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Oruç Reis ile ilgili fotoğraf kareleriyle açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlandığını fotoğraflarla gösterdi.

1. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan MTA ORUÇ REİS araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmaktadır. pic.twitter.com/y58Fcv1d4i — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2020

Milli Savunma Bakanlığı, deniz yetki alanlarında uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatleri koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

2. Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır. pic.twitter.com/scJZkFuuqW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2020



