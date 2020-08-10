Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 4 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Türkiye'nin hiç kimsenin hakkında, toprağında, denizinde, meşru çıkarlarında gözü yoktur. Bizim talebimiz aynı anlayışla yaklaşılmasıdır.

Yunanistan Mısır'la hiçbir dayanağı olmayan anlaşma yapmıştır.

[Doğu Akdeniz'de Navtex ilanı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi sahillerimize hapsetme girişimine rıza göstermeyeceğiz. Dünyadaki hiçbir ülke böyle saçma bir talebe boyun eğmez.https://t.co/5jXIXQPhte pic.twitter.com/89kOkpDryO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 10, 2020

Çözümü masada aramaya davet ediyoruz. Biz her zaman hazırız. Bu konuda sağduyu hakim olana kadar sahada ve diplomaside kendi planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz.

Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim. Herkes için kabul edilebilir, herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım

Çağrılarımıza kulak tıkayanlar boylarını aşan girişimlere geleceklerini karartıyor.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye gibi 780 bin kilometrekarelik dev bir toprak parçasını görmezden gelip birkaç kilometrekarelik adalar üzerinden bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz

"Türkiye ekonomisi satın alma paritesinde 13. sıraya yükseldi"

230 milyar dolar olan milli gelirimizi 754 milyar dolara çıkardık. Ülkemiz, milyon kişi başına düşen vaka sayısında 73'üncü, milyon kişi başına düşen ölüm oranında 57'nci sıradadır.

Türkiye ekonomisi satın alma paritesinde 13. sıraya yükseldi. 18 yılda nereden nereye geldiğini anlamak için bazı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum.

[Oruç Reis gemisi Akdeniz’de] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözümü için biz her zaman varız. Bu konuda sağduyu hakim olana kadar sahada ve diplomasi alanında kendi planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz.https://t.co/5jXIXQPhte pic.twitter.com/9mTVfQNNFx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 10, 2020

Merkez Bankası döviz rezervimiz 28 milyar dolardan 90 milyar doların üzerine çıktı. IMF'e olan borcumuz 23,5 milyar dolardı. 2013 mayısında biz bunu sıfırladık.

Yeni açılan şirket sayısı 30 binden geçen yıl 85 bine çıktı.

"En düşük memur maaşını 392 liradan 4 bin 188 liraya çıkardık"

En düşük memur maaşını 392 liradan 4 bin 188 liraya çıkardık. Öğrenci harcını biz kaldırdık. Tam aksine öğrencilerimize burs ve kredilerle destek oluyoruz.

Türkiye'nin bugün geleceğe güvenle bakmasının gerisinde işte bu güçlü altyapı vardır.

Tüm zorlukların üstesinden geldik. Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlar sinsice üzerimize geldi. Enflasyonu geçtiğimiz yıl yüzde 11,8 seviyesine indirdik. 2019 yılı ülkemiz için yeniden dengelenme yılı oldu.

"Büyüme performansında G20 ülkeleri arasında en yüksek ülke olduk"

Saldırılara rağmen ekonomimiz kararlı adımlarla 2019 yılı sonunda güçlü büyüme politikasına girdi. 2019'un son çeyreğinde ekonomimiz yüzde 6 değerinde bir büyüme kaydetti.

Faizler yüzde 8.25'e kadar düştü, daha da düşecek.

Türkiye üzerinden haksız kazanç elde etmek isteyenlerle mücadele ettik. Kur ataklarıyla mücadele etmeseydik enflasyonu bu kadar hızlı düşürebilir miydik?

[Fotoğraf: AA]

Büyüme performansında G20 ülkeleri arasında en yüksek ülke olduk.

Yaşanan her sıkıntıda ülkemizin gücü bir kez daha sınanıyor. Bunun üstesinden kalkarız.

Türkiye ekonomide suni saldırılara eğilip bükülecek bir ülke değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ne zaman bölgesel haklarıyla ilgili adımlar atsa, ekonomi üzerinden bir hesaplaşmanın devreye sokulduğunu görüyoruz. Türkiye ekonomide bu suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir.https://t.co/5jXIXQPhte pic.twitter.com/1btmUaQhD1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 10, 2020

"Salgında atılan adımlarla ekonominin hızla toparlanması sağlandı"

Ülkemiz salgın sürecini başarılarıyla yürüten ülkelerden biri olarak öne çıktı. Şehir hastanelerimizi güçlü bir altyapıyla hazırlayacağız.

Küresel ekonomi en büyük sıkıntıların biriyle karşı karşıyadır. Pandemi sona erdiğinde Türkiye en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacak. Salgın sadece insan sağlığını tehdit etmiyor, ekonomik sonuçlar da doğuruyor. Ekonomik veriler ve beklentiler ABD, Almanya, Japonya ve İngiltere gibi ülkelerinde sarsıldıklarını gösteriyor.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye ekonomisi aldığımız tedbirler, tecrübemiz ve sağlık altapımızla ekonomimizi hızla toparladık. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketimizle vatandaşımıza destek olduk. Mayıs ayıyla birlikte ekonomideki iyileşme başladı. Haziran ve Temmuz'da bunu güçlendiğini görüyoruz. Haziran ve Temmuz'a ait öncü göstergeler ekonomideki toparlanma sinyalini gösteriyor.

Türkiye, ne zaman küresel gündemlere ilişkin bir irade ortaya koysa ne zaman bölgesel hakları ile ilgili adımlar atsa ekonomi üzerinden bir hesaplaşmanın devreye sokulduğunu görüyoruz. Türkiye, ekonomide bu suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir.

İhracattaki iyileşmenin devam etmesiyle güven ve istikrar artacak.