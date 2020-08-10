Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 224 bin 970'e yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 1193 yeni vaka tespit edildi, 14 kişi vefat etti. 1211 kişinin COVID-19'u yenmesiyle iyileşenlerin sayısı 224 bin 970'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından duyurdu.
Türkiye'de son 24 saatte 1193 yeni vaka tespit edildi, 14 kişi vefat etti. 1211 kişinin COVID-19'u yenmesiyle iyileşenlerin sayısı 224 bin 970'e yükseldi.
Böylece toplam test sayısı, 5 milyon 326 bin 35'e yükseldi. Toplam vaka sayısı 241 bin 997'e yükseldi. 5 bin 858 kişi vefat etti. İyileşenlerin sayısı ise 224 bin 970'e yükseldi.
Türkiye'de bugün 62 bin 219 COVID-19 testi yapıldı.
Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Z1buA9TtaW— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 10, 2020
Sağlık Bakanı Koca, "Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor.Gümüşhane ve Uşak, yüzde 35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip" dedi.
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