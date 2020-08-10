Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından duyurdu.

Türkiye'de son 24 saatte 1193 yeni vaka tespit edildi, 14 kişi vefat etti. 1211 kişinin COVID-19'u yenmesiyle iyileşenlerin sayısı 224 bin 970'e yükseldi.

Böylece toplam test sayısı, 5 milyon 326 bin 35'e yükseldi. Toplam vaka sayısı 241 bin 997'e yükseldi. 5 bin 858 kişi vefat etti. İyileşenlerin sayısı ise 224 bin 970'e yükseldi.

Türkiye'de bugün 62 bin 219 COVID-19 testi yapıldı.

Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Z1buA9TtaW — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 10, 2020

Sağlık Bakanı Koca, "Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor.Gümüşhane ve Uşak, yüzde 35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip" dedi.