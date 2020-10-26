Haber Giriş: Kaynak: AA
Doğu Akdeniz'de havadan ve denizden eğitim icra edildi
MSB, Doğu Akdeniz'de Deniz Kuvvetlerine ait hücumbot ile Kara Kuvvetlerine ait taarruz helikopteriyle "Hücümbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri"nin icra edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen eğitim faaliyetiyle ilgili sosyal medya hesabından fotoğraflı bilgi paylaştı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait hücumbot ve Kara Kuvvetlerimize ait taarruz helikopteri ile Doğu Akdeniz'de 'Hücümbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri' icra edildi. Eğitimler başarıyla tamamlandı." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda eğitimlerle ilgili fotoğraflar da yer aldı.
Deniz Kuvvetlerimize ait hücumbot ve Kara Kuvvetlerimize ait taarruz helikopteri ile Doğu Akdeniz’de “Hücümbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri” icra edildi. Eğitimler başarıyla tamamlandı.#MSB #TSK #DzKK pic.twitter.com/Ok8KOGDtIZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 26, 2020
Etiketler: Doğu Akdeniz Milli Savunma BakanlığıSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 22:19
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