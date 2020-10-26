Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen eğitim faaliyetiyle ilgili sosyal medya hesabından fotoğraflı bilgi paylaştı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait hücumbot ve Kara Kuvvetlerimize ait taarruz helikopteri ile Doğu Akdeniz'de 'Hücümbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri' icra edildi. Eğitimler başarıyla tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda eğitimlerle ilgili fotoğraflar da yer aldı.