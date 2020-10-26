Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu: Milli günlerde tatbikat yapmıyoruz
[Fotoğraf: (AA) Arşiv]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Atina ile tatbikat iptali hakkında, "Aramızda mutabakat var, milli günlerde tatbikat yapmıyoruz. Tatbikatı iyi niyet göstergesi olarak iptal ettik" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ankara ve Atina'dan karşılıklı Navtex iptaline ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Aramızda mutabakat var, milli günlerde tatbikat yapmıyoruz. Tatbikatı iyi niyet göstergesi olarak iptal ettik" açıklamasını yaptı.
Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in F-16 açıklamalarıyla ilgili ise, "Azerbaycan hangi çözümü isterse o çözüme destek veririz" değerlendirmesini yaptı.
Etiketler: Son Dakika Dışişleri BakanlığıSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 19:40
Sıradaki Haber
Son 24 saatte 2 bin 198 yeni hasta
Yükleniyor lütfen bekleyiniz