Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile baş başa görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Türk tarafı Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yanadır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Müzakerelerin başarısız olmasının nedeni Rumların uzlaşmazlığı.

İki halkın barış ve güvenlik içinde yaşamalarının temeli adadaki gerçeklere dayanmalıdır.

Türkiye'nin Kıbrıs'ta adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulma fikri bakidir.

#SONDAKİKA

[Kıbrıs Müzakereleri]Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 yılı aşkın süredir devam eden müzakerelerin her seferinde başarısız olmasının nedeni Rum tarafının uzlaşmaz zihniyetidir, anlayışıdır.https://t.co/fMDD034Mzr pic.twitter.com/CIHGgfdnNF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 26, 2020

Doğu Akdeniz'deki mevcut durumun sebebi Rum ve Yunan ikilisidir. Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türk Halkının da haklarını koruyoruz.

Bölgede Türkiye ve Kıbrıs Türkünü hesaba katmayan hiç bir girişim başarılı olamaz. Kıbrıs Türk'ü Türkiye'yi her daim yanında bulacaktır. Daha güzel günlere birlikte ilerleyeceğiz.

[Fotoğraf: AA]

Sadece Türk tarafının çaba göstermesi çözüm için kafi değildir, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının eşit ortaklığı temelinde bir çözümü kabul etme niyetinin bulunmadığı aşikardır.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması yönündeki iradesi bakidir.https://t.co/fMDD034Mzr pic.twitter.com/9SCkfcVxTO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 26, 2020

Yarım asrı geride bıraktığımız müzakere sürecinde artık mevcut parametrelerle neticeye varılamayacağının anlaşılması gerekiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye'nin beşli konferans önerisi, Kıbrıs konusunda bir anlaşma için son şanstır" dedi.

#SONDAKİKA

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Türkiye’nin beşli konferans önerisi, Kıbrıs konusunda bir anlaşma için son şanstır. Bizim kimsenin hakkında gözümüz yoktur ama halkımızın, milletimizin hak ve hukukunun çiğnenmesine asla razı olmayız.https://t.co/fMDD034Mzr pic.twitter.com/mMc2nfZrgA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 26, 2020

Cumhurbaşkanlığı görevini devraldıktan sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye düzenleyen Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"Bizim kimsenin hakkında gözümüz yoktur"

Tatar, KKTC'nin açıkça reddetmesine rağmen Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri varlığı ile etkin garantörlük hakkını sıfırlama hedefinin vazgeçilmez bir anlaşma koşulu olarak masaya getirildiğini belirterek, "Türkiye'nin beşli konferans önerisi, Kıbrıs konusunda bir anlaşma için son şanstır." mesajını verdi.

Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alınması için KKTC'nin de katılacağı bir konferans toplanması önerisinin de son derece gerçekçi ve yapıcı olduğunun altını çizen Tatar, "Bizim kimsenin hakkında gözümüz yoktur ama halkımızın, milletimizin hak ve hukukunun çiğnenmesine asla razı olmayız" diye konuştu.