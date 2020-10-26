Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Azerbaycan-Ermenistan meselesi başta olmak üzere Suriye, bölgesel meseleler ve güvenlik işbirliği konuları ele alındı.

Görüşmede kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm sağlanabilmesi için Ermenistan'ın Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal ettiği topraklardan tümüyle çekilmesinin elzem olduğu yinelendi.