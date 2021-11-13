Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerince 2 yılda bir gerçekleştirilen Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı’nın başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Tatbikatla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan MSB, şu ifadelere yer verdi:

"Deniz Kuvvetlerimizin 2 yılda bir icra ettiği Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) unsurlarının katılımı ile Doğu Akdeniz’de geniş alanda başarıyla gerçekleştirildi"

Tatbikata 36 gemi, 3 denizaltı, 18 uçak, 19 helikopter, 5 İHA, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri, Amfibi Hücum Timleri, SAT/SAS görev timleri, kıyı birlikleri, kamu/sivil kurum ve kuruluşları ile tatbikat kontrol merkezi dâhil yaklaşık 5 bin personel katıldı.