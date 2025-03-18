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TRT Haber 18.03.2025 15:55

DMM'den 'vergi borcu' açıklaması

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, borsada işlem gören 100 şirketin 62 milyar lira vergi borcunun ertelendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'den 'vergi borcu' açıklaması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, “Borsada işlem gören 100 şirketin 62 milyar TL vergi borcu ertelendi” iddiasının doğru olmadığını belirtti. 

DMM'den yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığınca haberlerde ismi geçen hiçbir şirketin vergi borcunun ertelenmediği veya taksitlendirilmediği ifade edildi.

DMM'den 'vergi borcu' açıklaması

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu paylaşımlarda ertelendiği iddia edilen vergiler, Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde kullanılan hesaplara ilişkin olup şirketlerin gelecek dönemlere sirayet eden vergisel yükümlülüklerini göstermekte, vergi borçlarının ertelendiği anlamına gelmemektedir.

"Muhasebe kaydı gerekçesiyle hesap bakiyelerinin isimlerine bakılarak şirketlerin vergi borcunun ertelendiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır"

Türkiye Muhasebe Standartları 12 no.'lu standarda göre mali tablolarda; ertelenmiş vergi borçları/ertelenmiş vergi varlığı olarak iki hesap türü yer almakta ve bu hesaplarda gelecek dönemlere sirayet eden vergisel yükümlülükler ve haklar muhasebeleştirilmektedir.

Muhasebe kaydı gerekçesiyle hesap bakiyelerinin isimlerine bakılarak şirketlerin vergi borcunun ertelendiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunda vergide adalet algısını zedelemek ve vergi uyumunu bozmak amacıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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