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Gündem
TRT Haber 18.03.2025 14:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Alexander Stubb görüşmesinde, Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede, Erdoğan, Türkiye'nin Finlandiya ile işbirliğini derinleştirme konusunda iradesinin tam olduğunu, savunma sanayii ve terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü, Rusya'nın ateşkes çağrısını kabul etmesini beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Gazze'de yeniden başlayan saldırılarının kabul edilemez olduğunu, Netanyahu'nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık "dur" demesi gerektiğini, ateşkesin bir an önce yeniden sağlanmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir diğer telefon görüşmesini de Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Hollanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Hollanda arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere işbirliğini artıracak adımların gelecek süreçte atılması için gayret göstereceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sonlandırmak için atılacak adımların ve yürütülecek sürecin, iki ülkeden birini dışlayan bir anlayışla başarılı olamayacağını belirtti.

Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardımları durdurması ile başlayan, nihayetinde ateşkesi sonlandırıp sivil halkı katletmeye kadar varan soykırım politikasına müsaade edilmemesi gerektiğini, bu konuda uluslararası toplumun üstüne düşeni yapması gerektiğini ifade etti.

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