Çok Bulutlu 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 18.03.2025 14:21

Göktürk-1'den anlamlı 'bakış': 100 bininci görüntü Şehitler Abidesi'nden

Türkiye'nin keşif ve gözetleme uydusu Göktürk-1, 100 bininci görüntüyü Çanakkale'deki Şehitler Abidesi'nden aldı.

Göktürk-1'den anlamlı 'bakış': 100 bininci görüntü Şehitler Abidesi'nden

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından "Uzaydan da baksak gözümüz daima vatan toprağında" başlığıyla yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığının kuruluşunun birinci yılında, sınır tanımayan keşif yolculuğunun devam ettiği aktarıldı.

Göktürk-1'den anlamlı 'bakış': 100 bininci görüntü Şehitler Abidesi'nden

"Göktürk-1, kahraman şehitlerimizi selamlıyor"

Uzay yolculuğu kapsamında Göktürk-1 uydusunun Şehitler Abidesi'nden aldığı görüntüye yer verilen paylaşımda, "8 yıldır uzaydaki gözümüz olarak başarıyla görev yapan Göktürk-1 uydumuz, 100 bininci görüntüyü de Çanakkale'deki Şehitler Abidesi'nden aldı. Gelibolu Yarımadası'nı uzaydan görüntüleyen Göktürk-1, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Çanakkale'yi geçilmez kılan kahraman şehitlerimizi saygıyla selamlıyor." ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER
Uydu Milli Savunma Bakanlığı Çanakkale Zaferi
Sıradaki Haber
Bahçeli: Çanakkale bir mücadele sahnesidir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:39
İsrail'de aşırı sağcı Ben-Gvir'in partisi, hükümete geri dönüyor
15:23
Depremde yıkılan Ebrar Sitesi F Blokla ilgili 5 eski kamu görevlisine dava açıldı
15:25
AB, katil İsrail'in Gazze'ye ateşkesi bozarak başlattığı saldırılardan "üzüntü duyuyor"
15:15
4 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
15:10
Fırtına uyarısı yapıldı, yük gemileri doğal Sinop Limanı'na sığındı
15:05
Soykırımcı İsrail'de muhalefet, Netanyahu'yu siyasi çıkarları için Gazze saldırılarını başlatmakla suçladı
Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi
Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi
FOTO FOKUS
Seyit Onbaşı milletin kaderini sırtladı
Seyit Onbaşı milletin kaderini sırtladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ